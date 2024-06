Mike Tyson wypalił prosto z mostu. Legendarny pięściarz wypowiedział się o Tysonie Furym, nie ma co do tego wątpliwości

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Mike Tyson to żywa legenda światowego boksu. "Bestia" w swoich najlepszej formie był praktycznie nie do zatrzymania, dzięki czemu zgromadził dość imponujący rekord 50 zwycięskich walk. 57-latek mocno trenuje, ponieważ w tym roku ponownie wejdzie do ringu, aby zmierzyć się z Jake'em Paulem. Walka miała się odbyć 20 lipca, jednak Tyson zmagał się z problemami zdrowotnymi i pojedynek musiał zostać przełożony. Najprawdopodobniej do starcia dojdzie w listopadzie. Wszyscy fani boksu nie mogą się doczekać powrotu legendarnego pięściarza do ringu. Tyson śledzi na bieżąco co dzieje się w zawodowym boksie i w rozmowie z "Ring Magazine" zdradził, jak trzeba się przygotować do walki z Tysonem Furym.

To Mike Tyson powiedział na temat Tysona Fury'ego. Legendarny pięściarz nie ma co do tego złudzeń

W rozmowie z "Ring Magazine", Tyson zdradził, jak należy przygotować się do walki z Furym. - Przeciwko komuś o rozmiarze Tysona Fury’ego, musisz być agresywny, poruszać głową i być nieuchwytnym, ponieważ jeśli stoisz nieruchomo przeciwko człowiekowi tej wielkości, jesteś łatwym celem. Musisz atakować i trzymać się z dala od jego zasięgu. Musisz być blisko, ale nie możesz pozostawać na takim dystansie, który pozwala większemu zawodnikowi na zadawanie ciosów. Wiele osób nie rozumie, że warunki fizyczne i styl nie są najważniejsze w ringu; to morale zawodnika prowadzi do zwycięstwa - zaznaczył legendarny pięściarz.