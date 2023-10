Misiun nie pękł przed Szwedem! Rękawice z autografem mistrza świata poszły za...

Drzemie w nim ogromny potencjał

To był dobry sprawdzian na młodych adeptów boksu. Z dobrej strony pokazał się Patryk Misiun (16 l.), syn naszego redakcyjnego kolegi z "Super Expressu”. Pokazał, że drzemie w nim bokserski potencjał, że rozwija swoje umiejętności. W kategorii do 54 kg walczył z Viggo Pettersonen. Rywal miał lepsze warunki fizyczne, bo był wyższy. Ponadto był od niego starszy o rok. Jednak nie miało to wpływu na wynik walki, bo Misiun nie pękł przed Szwedem. Stoczył z nim trzyrundowy pojedynek. Wygrał go niejednogłośnie na punkty.

Rękawice z autografem od mistrza świata

Zawody reklamował m.in. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Legendarny bokser przekazał na licytację swoje rękawice z autografem. Jeden z fanów nabył je za tysiąc złotych.

