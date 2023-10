Dariusz Michalczewski ma 12 lat młodszą żonę. Na zdjęciu widać, dlaczego zazdrości mu jej cały Gdańsk

Fury vs Usyk stało się faktem! Kontrakty podpisane, to będzie walka jakiej świat nie widział

Lata mijają a Dariusz Michalczewski i Barbara Imos dalej trwają przy sobie. W czasach, gdy nie brakuje rozwodów, szczególnie wśród rozpoznawalnych postaci, a małżeństwo często traktuje się jako stan tymczasowy, budzi to ogromny podziw. Wybranka serca byłego pięściarza ma 43 lata, a sam „Tygrys” to 55-letni dzisiaj mężczyzna. Choć różnica wieku może wydawać się spora, to zakochani zdają sobie nic z tego nie robić. Wciąż kwitną przy sobie i wydaje się być to ta jedyna miłość. Sam Michalczewski ma za sobą już trzy rozwody, więc wydaje się, że wreszcie ustabilizował swoje życie.

Dariusz Michalczewski z żoną. Jest 12 lat młodsza od niego

Choć Michalczewski częściej niż w internecie pojawia się w telewizji, to od czasu do czasu przekaże fanom w sieci również nowości ze swojego życia. Jednym ze świeższych wpisów na jego Instagramie jest post z zaprezentowanym zdjęciem z Barbarą Imos. Na fotografii Michalczewski czule obejmuje swoją wybrankę serca. Choć fotka została wykonana już jakiś czas temu, to do dziś wzbudza zainteresowanie, a fani co jakiś czas odkopują ją i komentują, komplementując przy tym 43-letnią życiową partnerkę byłego sportowca.

Burzliwe życie Michalczewskiego. Trzy rozwody

Dariusz Michalczewski zawsze był postacią bardzo barwną. W swoim życiu nie zawsze jednak potrafił odnaleźć właściwą ścieżkę. Nie jest tajemnicą, że „Tygrys” musiał odpierać zarzuty byłych żon, które oskarżały go o pobicia. W przeszłości Michalczewski był żonaty już trzy razy – dwa razy z Dorotą Chwaszczyńską i z Patrycją Ossowską. Żaden z tych związków nie przetrwał jednak tak długo, jak obecny. Para na co dzień mieszka w Gdańsku i zapewne zwraca uwagę przechodniów nie tylko ze względu na sportową przeszłość 55-latka.