Tyle Tomasz Adamek zarobi za udział w FAME MMA. Wielkie pieniądze, bogactwo aż się wylewa!

Tomasz Adamek ma za sobą wielką karierę w pięściarstwie i właśnie teraz zdecydował się na jej kontynuowanie! Legendarny polski bokser został zapowiedziany jako gwiazda federacji FAME MMA i jego wejście w świat freak-fightów obserwowane jest przez wszystkich kibiców w Polsce. Media podały, ile za udział w walkach federacji zarobi pięściarz i trzeba przyznać, że nie mówimy tutaj o małych kwotach. Cała prawda wyszła na jaw!

Tomasz Adamek będzie w FAME MMA! Tyle zarobi za swoje walki!

Jak podawał w lipcu portal "Interia", zarobki Tomasza Adamka w federacji FAME MMA będą naprawdę bardzo duże i mogą sięgać kwot od 800 tysięcy, po milion złotych za jedną walkę. Sam Adamek podkreśla, że aspekt finansowy był dość dużym argumentem, dla którego zdecydował się na powrót.

- Nie wchodzi się do klatki za darmo. To moje życie. Nie ma możliwości robienia tego bez pieniędzy - powiedział Adamek.

Polski mistrz w rozmowie z "Faktem" przekonuje, że miał też inne powody do tego, aby wrócić do walki. Chodzi z jednej strony o aspekt rodzinny, a z drugiej pokazanie się młodym fanom sportów walki.

- - Moja wnuczka będzie mogła oglądać na żywo dziadka. Ma roczek. Idzie nowe pokolenie i czas płynie. Przypomnę o sobie tym starszych i zaprezentuje się młodszym. Wkrótce młodzi kibice zobaczą mnie w klatce. Pewnie jak walczyłem o mistrzostwo, to jeszcze ich nie było na świecie. Cieszy mnie to, że freaki przyciągają młodych do sportu - mówi Adamek w rozmowie z "Faktem".