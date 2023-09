Marcin Najman ostrzegł Tomasza Adamka chwilę po jego ogłoszeniu w FAME MMA! Miał mu tylko jedno do powiedzenia

Tomasz Adamek zawodnikiem FAME MMA! To już oficjalnie. Nieprawdopodobne pieniądze dla Górala. Sensacja stała się faktem

Jeszcze przed kilkoma tygodniami niewielu fanów sportów walki, boksu oraz freak-fightów spodziewałoby się, że Tomasz Adamek zdecyduje się na dołączenie do federacji FAME MMA pomimo tego, że wraz z Mateuszem Borkiem pojawił się w krakowskiej TAURON Arenie podczas gali FAME 19. Freak-fightowa organizacja już na starcie FAME FRIDAY ARENA 2 zdecydowała się odpalić bombę i ogłosić, że w 2024 roku Tomasz Adamek wejdzie do oktagonu FAME MMA. Nie trzeba było długo czekać, aż sytuację tę skomentuje Marcin Najman.

Marcin Najman zwrócił się do Tomasza Adamka po jego ogłoszeniu w FAME MMA! Ostrzegł "Górala"

"El Testosteron", który niedawno pasował się na cesarza freak-fightów podczas jednej z konferencji prasowych przed galą CLOUT MMA 1 w pierwszej kolejności postanowił zwrócić się do "Górala" i przywitać go w nowym dla siebie świecie, jednak to nie wszystko. Korzystając z okazji, Marcin Najman postanowił ostrzec Adamka, aby ten przypadkiem nie próbował z nim zadzierać.

- Tomasz Adamek, "Góral" z Gilowic. Bądź pozdrowiony Adamku. Nie wszyscy dowierzali, że przyjdziesz do cesarstwa freak-fightów toczyć swoje kolejne boje. Ale cesarz Najmanus jest łaskawy. Witam Cię, rozgość się, tylko nie próbuj... NIE PRÓBUJ NIGDY WCHODZIĆ MI W DROGĘ! - wypalił do telefonu Marcin Najman zwracając się do Tomasza Adamka i zapowiadając, że już niebawem pojawi się więcej informacji z jego strony na ten temat.

