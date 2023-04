i Autor: Super Express Tomasz Adamek

Powrót "Górala"

Nawet żona nie jest w stanie powstrzymać Tomasza Adamka. Wybitny pięściarz zdradził szczegóły kolejnej walki

Walki Tomasza Adamka przez długie lata elektryzowały kibiców w Polsce. "Góral" to były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych i pretendent do tytułu wagi ciężkiej, ale od pewnego czasu stara się pożegnać z ringiem. Wciąż kocha jednak walczyć i dalej o tym myśli, a niedługo ma po raz kolejny powrócić między liny. Nawet żona nie jest w stanie go powstrzymać! Adamek zdradził szczegóły najbliższej walki, będąc gościem na gali MB Boxing Night 15 w Zgorzelcu.