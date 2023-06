Niesamowite spotkanie mistrzów! Czegoś takiego jeszcze nie było, Michalczewski, Adamek, Włodarczyk i Głowacki zostaną uhonorowani

Polska może pochwalić się pięcioma mistrzami świata w boksie - to rzecz jasna Dariusz Michalczewski, Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Głowacki oraz Łukasz Różański. Zebrać wszystkich w jednym miejscu i o jednym czasie to nie jest łatwa sprawa, ale wiele wskazuje na to, że już we wrześniu to się uda.

Wyjątkowe spotkanie Michalczewskiego, Adamka, Włodarczyka, Głowackiego i Różańskiego

Dokładnie 16 września w Człuchowie odbędzie się bowiem pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki Jubileusz Mistrzów Boksu. Głównym wydarzeniem będzie uroczysta gala, ale cała impreza rozpocznie się już dzień wcześniej. Organizatorzy mają w planach spotkania z mistrzami, wykłady, treningi pod okiem legend, kino plenerowe oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 16 września przed galą zostanie także odsłonięty specjalny mural przedstawiający naszych czempionów.