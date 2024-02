Niewiarygodne, jak teraz wygląda 57-letni Mike Tyson. Po tym nagraniu szczęki zbieraliśmy z podłogi. Nieprawdopodobne obrazki

Arcyważne wieści w sprawie Mameda Khalidova tuż przed walką z Tomaszem Adamkiem! Gwiazdor KSW zwrócił się do fanów z pilną informacją

Mike Tyson jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy wszech czasów. Były mistrz świata w trakcie swojej kariery stoczył aż 58 walk, z których wygrał aż 50 w tym 44 przed czasem. Sześciokrotnie "Bestia" musiał uznawać wyższość rywali. 57-latek po zakończeniu kariery miał wiele problemów związanych ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Tyson przez wiele lat był powiązany z dużą ilością skandali, które negatywnie wpłynęły na jego osobę. "Żelazny Mike" pomimo wieku postanowił wrócić do formy, który może zaskoczyć niejednego fana byłego mistrza świata. Cztery lata temu były pięściarz stoczył pokazowy pojedynek z Royem Jonesem Jr'em. Wszystko wskazuje na to, że powrót znakomitej dyspozycji oznacza powrót do ringu.

Age is just a number when you’re @MikeTyson!At 57, he’s still slamming the pads with the kind of power and footwork that made him a legend. pic.twitter.com/qNLd5KqEwV— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 14, 2024

Fani będą w szoku po zobaczeniu formy Mike'a Tysona! Były mistrz zaskakuje, jest moc

Forma Tysona może imponować, jednak wiele się mówi, że były mistrz świata ma w tym cel, którym ma być pojedynek z legendą MMA - Fiodorem Jemieljanienko. Pojedynek ma odbyć się w Arabii Saudyjskiej, gdzie za kilka miesięcy rozstrzygnie się kto zwycięży w pojedynku Tyson Fury - Ołeksandr Usyk. Podpisane nagranie z udziałem "Bestii" jest idealnie podsumowuje aktualną formę byłego pięściarza. "Wiek to tylko liczba. W wieku 57 lat on nadal uderza w tarcze z taką mocą i pracą nóg, które uczyniły go legendą".