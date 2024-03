O Andrzeju Gołocie krąży wiele mitów. Nikt nie znał długo skrywanej prawdy o tym, kim jest naprawdę

Andrzej Gołota jako pięściarz co prawda nigdy nie wdrapał się na sam szczyt i nie poznał smaku mistrzostwa świata wagi ciężkiej, ale był wielką nadzieją polskich kibiców na taki sukces. Nic dziwnego, że były pięściarz do dziś uchodzi za pewien symbol wśród biało-czerwonych fanów. Choć mijają lata, to jedno się nie zmienia - "Andrew" budzi zainteresowanie wcale nie mniejsze niż kiedyś i choć na co dzień mieszka w odległych Stanach Zjednoczonych, to Polacy robią wszystko, by dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Z pewnością niejeden fan odnosi wrażenie, że Gołota jest osobą raczej zdystansowaną i niezbyt rozmowną. Takie wnioski można wyciągnąć z niektórych wywiadów. Okazuje się, że prywatnie jest zupełnie odwrotnie!

Szpilka ogłosił to wprost przed walką z Wrzoskiem. Szykuje się wielka awantura! „Będzie dym”

Mit o Andrzeju Gołocie obalony

Informacje prywatne na temat Andrzeja Gołoty kilka lat temu przekazał dziennikarz Przemysław Garczarczyk, cytowany przez portal sport.dziennik.pl. Z relacji mieszkającego za Wielką Wodą redaktora wynika, że społeczny odbiór Gołoty może być nieco zaburzony. - 99 procent mitów o nim to bzdury - zaznaczył wyraźnie. Skąd więc tyle niejasności? - On ceni sobie prywatność, nie lubi jak wokół niego są ludzie, których nie zna, zamyka się przed nimi - ocenił Garczarczyk.

Joanna Jędrzejczyk we freak-fightach? Jasna wypowiedź! Powiedziała wprost, czy zawalczy, jest deklaracja!

Taki naprawdę jest prywatnie Andrzej Gołota

W dalszej części wypowiedzi padają już konkrety. - Niestety właśnie tacy ludzie, którzy zupełnie go nie znają, potem go oceniają. Stąd się biorą te wszystkie mity - szukał przyczyn plotek wspomniany wcześniej dziennikarz. - Dla przyjaciół to zupełnie inny człowiek. Jest bardzo wesoły. Interesuje się polityką i wieloma innymi sprawami - zdradził.