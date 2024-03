Szpilka ogłosił to wprost przed walką z Wrzoskiem. Szykuje się wielka awantura! „Będzie dym”

Trener Okniński ostro do Adamka. Mówi, żeby "nie fikał", nie hamował się nawet na moment!

Artur Szpilka aż przeprosił Michała Materlę za te słowa. Z trudem przełknęliśmy ślinę, powiedział to wprost

Poznaliśmy plany Artura Szpilki na kolejne tygodnie w organizacji KSW. Wielkimi krokami zbliża się jego kolejny pojedynek w formule MMA. Po wygranych z Siergiejem Radczenką, Denisem „Bad Boyem” Załęckim i Mariuszem Pudzianowskim przyszedł czas na kolejne, wielkie wyzwanie. Jego przeciwnikiem będzie podobnie doświadczony Arkadiusz Wrzosek.

Trener Okniński ostro do Adamka. Mówi, żeby "nie fikał", nie hamował się nawet na moment!

Szpilka zapowiada przed walką z Wrzoskiem. „Będzie dym”

Artur Szpilka wie, że wygrana z Arkadiuszem Wrzoskiem może otworzyć mu drogę do rankingu wagi ciężkiej KSW. „Szpila” wygrał już dwa pojedynki w najlepszej polskiej federacji. Z kolei kibic warszawskiej Legii legitymuje się nieskazitelnym rekordem 4-0.

„Szpila” zapowiada, że w pojedynku zapowiada się poważna awantura. Przed samym starciem kibice nie mogą oczekiwać kłótni i trash-talku. Obaj mają do siebie wielki szacunek.

- Trudno jest zmienić jakąś płaszczyznę w tak krótkiej chwili, do tego dojdą nerwy, bo jest wiele na szali. Ja to traktuje na zasadzie: będzie, co będzie. Ale z mojej strony będzie dym od razu, od pierwszej sekundy – powiedział Szpilka w rozmowie z Arturem Mazurem na kanale „Klatka po klatce”.

Artur Szpilka aż przeprosił Michała Materlę za te słowa. Z trudem przełknęliśmy ślinę, powiedział to wprost

Kiedy walka Szpilka – Wrzosek na KSW?

Pojedynek Artur Szpilka – Arkadiusz Wrzosek odbędzie się na gali KSW 94 w trójmiejskiej Ergo Arenie. Walka będzie miała miejsce już 11 maja i będzie transmitowana za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.