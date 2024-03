Joanna Jędrzejczyk we freak-fightach? Jasna wypowiedź! Powiedziała wprost, czy zawalczy, jest deklaracja!

Joanna Jędrzejczyk postanowiła powiedzieć, czy wystąpi w galach freak-fighrtowych! Kultowa zawodniczka UFC wzięła udział w rozmowie z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim, gdzie został poruszony temat jej potencjalnego udziału w popularnych federacjach. Gwiazda dała w wywiadzie bardzo jasną deklarację!

Joanna Jędrzejczyk we freak-fightach? Jasna deklaracja, powiedziała o pieniądzach!

Jak powiedziała Jędrzejczyk, nie zamierza brać udziału w walkach celebrytów, a sama nie przyjęłaby milionowych propozycji z tego typu organizacji.

- Słuchaj, co mnie wkurza. No, że "teraz freaki", albo na pół pociągu zawsze jest "tylko do freaków chyba nie pójdziesz", ale każdy by to oglądał. Mówię znajomemu: "Ja tam nie pójdę". A on: "Ale nie mów, że jakby ci dali dwa miliony, to byś nie poszła. Tylko głupi by odmówił". Odpowiadam: "Nie, bo gdybym miała zarobić dwa miliony, to wracam do UFC i zarabiam te pieniądze". Mniejsze bądź większe, nieistotne, idę i to robię - powiedziała Jędrzejczyk w programie Jurasówka.

Joanna Jędrzejczyk: Na razie nie wracam! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przyznała, jedyna propozycja, obok której moglaby się zastanowić byłaby ta, wynosząca kwotę około miliona dolarów.

- Po co mam sobie umniejszać klasy sportowej. No kurczę trudne to jest, że tu ci mówią: "Chyba nie pójdziesz?". A później: "Ale za dwa miliony sprzedaj się, ty mała...". No nie moi drodzy, nie zawalczę za dwa miliony we freakach (...) Milion dolarów? Zacznę myśleć. - mówi Jędrzejczyk