O której godzinie Khalidov – Adamek dzisiaj sobota 24.02.2024 XTB KSW EPIC Gdzie oglądać walkę Khalidov – Adamek Transmisja TV

XTB KSW Epic - na to wydarzenie czekają wszyscy fani sportów walki. Powrót Tomasza Adamka stał się faktem, ponadto "Góral" zmierzy się z legendarnym zawodnikiem z innej dyscypliny, czyli Mamedem Khalidovem. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy podpisał kontrakt na dwie walki z federacją Fame MMA, ale jego debiut na gali freak fighterskiej został przełożony ze względu na wypożyczenie do KSW właśnie na starcie z 43-latkiem. Pojedynek został zakontraktowany na dystansie sześciu rund w formule bokserskiej, co na pewno jest korzystne dla Adamka, który był zawodowym mistrzem świata w wadze półciężkiej i junior ciężkiej, a także miał szansę na zdobycie tytułu w kategorii ciężkiej.

Pojedynek ikon pięściarstwa oraz MMA w walce bokserskiej, ale jednak w oktagonie sprawia, że wskazanie faworyta nie jest takie łatwe. Na pytanie o obawy przed starciem, Mamed postanowił odpowiedzieć z humorem. - Nie chciałbym, żeby mnie znokautował (śmiech). Muszę być szybki na nogach… - żartował z szerokim uśmiechem Khalidov. - Obawy gdybym miał, to bym nawet nie wychodził do walki, ale trzeba być ostrożnym. Natomiast ja wychodzę, żeby tę walkę wygrać. Mnie to motywuje, jak jestem underdogiem i nie dają mi szans. - wyznał po media treningu i spotkaniu z fanami Mamed Khalidov w rozmowie z "Super Expressem".

Transmisję z gali XTB KSW Epic w Polsce tym razem nie przeprowadzi platforma streamingowa Viaplay. W systemie pay-per-viev dostępna będzie tylko i wyłącznie na kswepic.tv oraz Canal+ Online. Początek gali zaplanowany jest na 19:00.