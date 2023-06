Od tych zdjęć zrobi się wam bardzo gorąco! Polski pięściarz ładuje baterie przed walką o tytuł. U boku ma przepiękną żonę, której ciało to ideał

Masternak w przeszłości toczył boje ze znakomitymi rywalami, ale o pełnoprawny tytuł mistrza świata jeszcze się nie bił. Wkrótce powinno się to zmienić. Wszystko za sprawą wygranego w zeszłym roku starcia z Whateleyem. Polak zyskał wtedy status oficjalnego pretendenta do pasa federacji IBF i teoretycznie w kolejnym pojedynku powinien się zmierzyć z czempionem, Jaiem Opetaią.

Masternak - Billam-Smith o tytuł mistrza świata w październiku?

Ten scenariusz jest już jednak nieaktualny. Negocjacje między obozami trwały kilka tygodni i gdy lada dzień miało dojść do przetargu, to Masternak się z niego wycofał. Wiele jednak wskazuje na to, że "Master" nie zostanie na lodzie. Chodzą słuchy, że w październiku ostatecznie powalczy o pas, ale federacji WBO z Chrisem Billamem-Smithem. Na papierze rywal wydaje się słabszy niż Opetaia, a po drugie Polak uniknie dalekiej podróży do Australii, bo do tego starcia dojdzie zapewne w Wielkiej Brytanii.

Daria Masternak chwali się pięknym ciałem na wakacjach w Turcji

Na razie jednak Masternak wykorzystał zamieszanie wokół najbliższej walki i wraz z rodziną poleciał na wakacje do Turcji. "Master" odpoczywa w towarzystwie trójki dzieci i swojej pięknej żony, Darii. Ukochana pięściarza na co dzień jest trenerem personalnym i może się pochwalić naprawdę znakomitą figurą. Zresztą zobaczcie sami!