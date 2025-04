i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Mateusz Tryc w piątek wystąpi w Wyszkowie

Zaskakujące zwycięstwo

Polak znokautował Niemca w walce o pas WBO! Sensacyjne zwycięstwo Mateusza Tryca

Chyba nikt nie spodziewał się takiego rozstrzygnięcia w walce Mateusza Tryca z Nickiem Hanningiem. Polak wracał do boksu po rocznej przerwie i wielu skreślało go w walce z mistrzem Europy WBO. A jednak to Polak okazał się lepszy i nie dość, że wygrał, to zrobił to w bardzo efektownym stylu i na terenie swojego rywala!