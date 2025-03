Mateusz Kubiszyn o reakcji mamy na brutalne walki na gołe pięści! O to najbardziej się modli [WIDEO]

Andrzej Gołota przyjeżdża do Polski z wyjątkowej okazji. Pojawi się na wielkim święcie boksu!

Andrzej Gołota przyjechał do Polski. W takiej jest formie. Zaprezentował się w ringu

Legenda przyjechała do Polski

Artur Szpilka naprawdę powiedział to o Andrzeju Gołocie. Nie zamierzał gryźć się w język, przy okazji zdobył się na autorefleksję

Przed wznowieniem rozgrywek, które powróciły po ponad 20-letniej przerwie, przewidywano, że to właśnie drużyny z Warszawy i Kielc będą głównymi faworytami do złota. I w 1. kolejce obie ekipy udowodniły, że te prognozy nie wzięły się znikąd.

Warszawie rozbili Imperium 14:4, a w niedzielę kielczanie jeszcze wyżej, bo 16:2, pokonali przyjezdnych z Nowego Sącza. W akcji zobaczyliśmy kilku zawodowych pięściarzy, w tym Marcina Brzeskiego i Michała Bołoza, którzy zmierzyli się w ostatnim pojedynku w kategorii +90 kg.

Efektowne zakończenie meczu KKB Rushh Kielce - Golden Team Nowy Sącz w Polskiej Lidze Boksu

I jak na naprawdę ciężkich zawodników przystało, nie brakowało potężnych uderzeń, a po jednym z nich sędzia zmuszony był przerwać batalię. W 2. rundzie Brzeski najpierw trafił lewym na korpus, a po chwili poprawił znakomitym prawym na głowę i Bołoz padł na deski. Co prawda wstał, ale arbiter ringowy nie dopuścił go do dalszej rywalizacji.

Efektowne zakończenie meczu możecie zobaczyć na poniższym wideo!