Różański - Okolie KARTA walk. KOLEJNOŚĆ walk gali boksu w Rzeszowie. Kto walczy na KBN 35?

Różański - Okolie KARTA walk. Kto walczy na KBN 35?

Łukasz Różański został mistrzem świata WBC w wadze bridger w kwietniu zeszłego roku, ale dopiero po 13 miesiącach stanie do pierwszej obrony tytułu. Jego rywalem będzie Lawrence Okolie, który dał się poznać polskim kibicom jako pogromca Polaków. Brytyjczyk to były mistrz świata WBO wagi junior ciężkiej. Ten tytuł zdobył, pokonując Krzysztofa Głowackiego, a w jednej z późniejszych obron wygrał z Michałem Cieślakiem. Wcześniej w swojej karierze pokonał też Łukasza Rusiewicza i Nikodema Jeżewskiego. Teraz Okolie wchodzi do wagi bridger i od razu zawalczy o mistrzostwo należące do Różańskiego.

Gigantyczna kasa w walce Różański - Okolie! Od tych liczb aż kręci się w głowie. Jedno od razu rzuca się w oczy

Różański - Okolie KOLEJNOŚĆ walk gali KnockOut Boxing Night 35

Oczywiście kibice czekają przede wszystkim na walkę Różański - Okolie, ale w Rzeszowie zaprezentuje się też kilku innych uznanych pięściarzy. Między liny wejdą m.in. Fiodor Czerkaszyn i Jan Czerklewicz. Ten pierwszy odbudowuje się po pierwszej porażce w karierze podczas sierpniowej gali Usyk - Dubois, a drugi uchodzi za jeden z większych talentów w Polsce. Obaj zmierzą się z zagranicznymi rywalami i mają rozgrzać kibiców przed daniem głównym w walce wieczoru.

Różański - Okolie karta walk gali KBN 35:

Walka wieczoru:

Łukasz Różański (15-0-0, 14 KO) vs Lawrence Okolie (19-1-0, 14 KO) - o mistrzostwo świata WBC w kategorii bridger

Karta główna:

Fiodor Czerkaszyn (23-1-0, 14 KO) vs Jorge Cota (31-6-0, 28 KO) - 10 rund

Ihosvany Garcia (12-0-0, 9 KO) vs Łukasz Pławecki (7-1-2, 4 KO) - 8 rund

Jan Czerklewicz (12-1-0, 3 KO) vs Paul Valenzuela Jr. (28-11-0, 18 KO) - 8 rund

Kamil Ślendak (1-1-0, 0 KO) vs Daniel Płonka (1-0-0, 1 KO) - 4 rundy

Tobiasz Zarzeczny (5-0-0, 2 KO) vs Daniel Przewieślik (3-13-2, 3 KO) - 4 rundy