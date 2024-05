Gigantyczna kasa w walce Różański - Okolie! Od tych liczb aż kręci się w głowie. Jedno od razu rzuca się w oczy

Dla Łukasza Różańskiego starcie z Okoliem będzie pierwszą obroną tytułu, który zdobył w kwietniu zeszłego roku. Po trzynastu miesiącach mistrz świata wagi bridger ponownie zawalczy w rodzinnym Rzeszowie. Jego rywalem będzie prawdziwy kat Polaków z Wielkiej Brytanii. Okolie w swojej karierze wygrywał już z Łukaszem Rusiewiczem, Nikodemem Jeżewskim, Krzysztofem Głowackim i Michałem Cieślakiem. Dwie ostatnie walki toczyły się o mistrzostwo WBO w wadze junior ciężkiej, które stracił w maju zeszłego roku z Chrisem Billamem-Smithem. Teraz 31-latek przyjął starcie w wadze bridger, a pojedynek z Różańskim budzi wielkie emocje. Obaj pięściarze zarobią też gigantyczne pieniądze!

Różański i Okolie zarobią wielkie pieniądze za walkę

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, to pretendujący Okolie otrzyma większą wypłatę. Brytyjczyk ma zarobić za walkę w Rzeszowie aż 1,5 miliona funtów! To daje ok. 7,5 mln złotych! Właśnie w ojczystej walucie wypłatę zgarnie broniący tytułu Różański. 38-latek może liczyć na ok. 1,2 mln zł. Widać więc gigantyczną dysproporcję na korzyść pretendenta, ale ma to związek m.in. z różnicą walut. Poza tym ponad milionowa wypłata dla Różańskiego to i tak jedna z największych wypłat dla polskiego pięściarza walczącego na rodzimej gali.

