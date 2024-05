Walka Łukasz Różański - Lawrence Okolie to trzeci pojedynek polskiego mistrza świata w kategorii bridger. Brytyjczyk znany jest z ogromnej siły fizycznej i bardzo mocnych ciosów. - Kluczem będzie chłodna głowa, bo każdy cios będzie mógł zakończyć walkę - mówi Różański. - Lawrence kopie jak koń, jest bardzo silny, ale ja też mam czym uderzyć, kilku rywali już się o tym przekonało, więc na pewno kibice nie powinni mrugać w tym pojedynku - dodał Polak.

Łukasz Różański przyznaje, że od zdobycia tytułu mistrza świata sporo się zmieniło w jego życiu. Najpierw zmarł jego ukochany trener Marian Basiak, kilka miesięcy później na świat przyszedł syn boksera Stanisław. - Narodziny syna i ten czas od narodzin to najpiękniejszy okres w moim życiu. Śmierć trenera przeżyłem z kolei bardzo mocno, ale on zawsze powtarzał, że przed walką musi być wesoło, więc przypominamy sobie z całym teamem jego powiedzonka i uśmiech nie schodzi z naszych twarzy - podkreśla Różański. Chcę wygrać dla synka oraz trenera i zrobię wszystko, by pas został w Polsce - dodał polski mistrz świata.

Walka Łukasz Różański - Lawrence Okolie o mistrzostwo świata WBA to pojedynek wieczoru na gali w Rzeszowie w piątek 24 maja 2024. Początek walki Różański - Okolie ok. godziny 23. Transmisja TV z walki Różanski - Okolie na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl.

