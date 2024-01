Serce zaczęło nam walić, gdy zobaczyliśmy młodszą córkę Tomasza Adamka. Weronika chętnie zrzuca ubrania. Już dawno chciała zostać modelką

Nie są to tanie rzeczy...

Tomasz Adamek przez lata był jednym z ambasadorów Polski w Stanach Zjednoczonych. To tam toczył większość najważniejszych walk, a także zamieszkał. Z żoną Dorotą wychował dwie córki - Roksanę i Weronikę. Dziewczyny poszły w ślady matki i odebrały pielęgniarskie wykształcenie, ale nie jest to ich jedyna pasja. Widać to zwłaszcza po młodszej Weronice, która prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się gorącymi zdjęciami. Na wielu z nich pozuje bez ubrań, w samym bikini, i trzeba przyznać, że ma się czym pochwalić. Takiej sylwetki mogłaby jej pozazdrościć niejedna modelka, z czego 23-latka zdaje sobie sprawę.

Młodsza córka Tomasza Adamka chętnie publikuje gorące zdjęcia. Chciała zostać modelką

Sam Adamek mówił kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem", że jego młodsza córka poważnie myślała o karierze modelki. - Był czas, że chciała zostać modelką, ale wybiłem jej to szybko z głowy. W życiu trzeba mieć wykształcenie i zawód, to jest podstawa sukcesu. Obiecałem jej, że kiedy będziemy w Polsce, weźmie udział w sesji zdjęciowej, ale dla zabawy i przyjemności - przyznał wówczas "Góral". Weronika posłuchała się ojca i w 2023 r. została licencjonowaną pielęgniarką, kończąc studia na uniwersytecie. Z kolei pasję do modelingu może rozwijać m.in. na Instagramie.

Na profilu Weroniki Adamek można znaleźć wiele gorących zdjęć. Figura 23-latki jest po prostu perfekcyjna, dzięki czemu córka Adamka w stroju kąpielowym czuje się jak ryba w wodzie. Wypoczynek nad wodą jest zresztą jednym z jej ulubionych, a wakacje to wyjątkowy okres. Najlepsze zdjęcia Weroniki Adamek w bikini znajdziesz w powyższej galerii.