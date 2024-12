Zuzanna Górecka w ponętnej sesji. Piękna siatkarka miała na sobie tylko fikuśny stanik. Odsłoniła naprawdę dużo

Zuzanna Górecka ma dopiero 24 lata, a od dłuższego czasu jest jedną z najlepszych polskich siatkarek. Na ostatnich mistrzostwach świata, w pierwszym roku pracy Stefano Lavariniego z reprezentacją Polski, była prawdziwą liderką kadry, która wróciła do światowej czołówki. Pewnie dalej byłaby jej ważną częścią, gdyby nie poważna kontuzja, jakiej doznała tuż przed reprezentacyjnym sezonem 2023. Po niej na szczęście nie ma już śladu i przyjmująca w tym roku wróciła nawet do szerokiej kadry Polski, ale nie zagrała w żadnym oficjalnym meczu. Miała za to dłuższe wakacje, po których z nową energią wróciła do gry w barwach ŁKS-u Łódź. I początek sezonu ma naprawdę udany, a 2025 rok zapowiada się dla niej interesująco. Już wejście w nowy rok robi wrażenie, bo Górecka z koleżankami z klubu wzięła udział w specjalnej zmysłowej sesji do kalendarza 2025!

Zuzanna Górecka w ponętnej sesji w fikuśnym staniku

To nie pierwszy raz, kiedy siatkarki ŁKS-u pokazują się kibicom z zupełnie innej strony. Właściwie co roku łódzki klub przygotowuje taki kalendarz, a akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Fani mają unikatową pamiątkę, która jest przydatna przez cały rok, a zawodniczki mogą sprawdzić się w roli modelek, o czym marzy przecież wiele kobiet. Dla Zuzanny Góreckiej to już któraś taka sesja, ale za każdym razem jej zdjęcia robią wrażenie.

Tym razem 24-letnia przyjmująca zapozowała w samym staniku i jeansach, odsłaniając sporo ciała. Biustonosz zasłaniający górną część ciała był zresztą fikuśnie opuszczony na ramiączku. Trudno się dziwić, że fani Góreckiej wpadli w zachwyt takim zdjęciem. "Jak piękna Syrena", "Zuzia Kochana zachwycasz sesja znakomita", "I już wiem, jaki kalendarz ozdobi moją ścianę" - pisali w komentarzach. A to zaledwie przedsmak całej sesji siatkarek ŁKS-u do kalendarza na 2025 rok. Zdjęcie w tej samej stylizacji Górecka ustawiła zresztą na Instagramie jako nowe profilowe.