Aż łzy nam stanęły w oczach widząc co zrobili Lewandowscy. Rozczulający gest, ogromne serca

Barcelona mimo znakomitego rozpoczęcia sezonu 2024/2025 nie zdołała utrzymać formy do końca roku i od kilku tygodni zmagają się z ogromnymi problemami w lidze hiszpańskiej.

Od 10 października "Duma Katalonii" rozegrała siedem spotkań, z czego tylko w jednym zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Miało to miejsce w starciu z Mallorcą (5:1). W pozostałych meczach zanotowali cztery porażki oraz dwa remisy.

Ostatnia porażka miała ogromne znaczenie. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzyli się przed własną publicznością z Atletico Madryt. "Blaugrana" wyszła na prowadzenie za sprawą Pedriego, ale ostatecznie to ekipa z Madrytu triumfowała po trafieniach Rodrigo de Paula oraz Alexandera Sorlotha.

Lewandowscy odwiedzili dzieci w szpitalu. Wzruszający gest piłkarza i jego żony

Anna i Robert Lewandowscy kolejny raz pokazali ogromne serce. Para z okazji powrotu na święta Bożego Narodzenia do Polski odwiedziła Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Piłkarz wszystko udokumentował to w mediach społecznościowych dodając poruszający opis. - Przyjechaliśmy dziś do Polski na Boże Narodzenie i mieliśmy zaszczyt spędzić popołudnie w szpitalu, spotykając się z niesamowitymi dziećmi i ich rodzinami. To było pokorne przypomnienie, jak kruche może być życie. Te dzieci i ich rodzice są tak odważni, a ich dzielność głęboko nas poruszyła. Do wszystkich, którzy zmagają się z rakiem - bądźcie silni, trzymajcie się nadziei i nigdy się nie poddawajcie. Nie jesteście sami. Pamiętajmy, aby być dla siebie dobrymi, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie walki toczą inni - można przeczytać.

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski jest idolem ogromnej grupy dzieci i młodzieży. Odwiedzając Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży postarał się poświęcić dla każdego trochę czasu, a oprócz prezentów i autografów miał okazję pograć z dziećmi w jenge oraz piłkarzyki.