i Autor: AP PHOTO/AMR NABIL, FILE Cristiano Ronaldo

Niespodziewane słowa

Syn Cristiano Ronaldo jednym słowem wywołał ogromną burzę. Wystarczyła chwila, by w sieci zawrzało

Cristiano Ronaldo to zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Najlepsze lata kariery ma on już za sobą, ale wciąż przyciąga uwagę milionów fanów z całego świata. Coraz bardziej zaczynają oni też śledzić jego dzieci, a Cristiano Ronaldo Junior ma już 14 lat, więc lada moment będzie zbliżał się do seniorskiej piłki. Teraz wywołał on ogromne zamieszanie w sieci, a wystarczyło do tego tylko jedno słowo, które wypowiedział w programie wyemitowanym na kanale YouTube należącym do jego ojca.