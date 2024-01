Kiedy Cristiano Ronaldo zakończy karierę? Nie do uwierzenia, tymi słowami zaszokował…

Portugalczyk który 5 lutego skończy 39 lat, w ubiegłym roku strzelił łącznie aż 54 gole, z czego 34 w saudyjskiej ekstraklasie. Nie zmienia to faktu, że strzeleckie wyczyny w jego wieku mogą imponować. CR7 w wywiadzie przy okazji gali w Dubaju powiedział, że transfer do Al-Nassr tchnął w niego nowe życie. - Czuję się bardzo szczęśliwy w Al-Nassr, to był świetny ruch. Saudyjczycy są w trakcie procesu, to zajmie dużo czasu, ale krok po kroku wejdą na najwyższy poziom. Myślę, że Saudi Pro League będzie jedną z trzech najlepszych lig na świecie – zachwala tamtejszą ligę Ronaldo. Portugalczyk został też zapytany o to, kiedy zakończy karierę i odpowiedzią zapewne zaszokował wielu.

Były kadrowicz pod wrażeniem Sebastiana Szymańskiego. Padły wymowne słowa, liga z TOP 5 to kwestia czasu

- Gdy poczuję, że mam już dość, przejdę na emeryturę. Może za 10 lat?! - wypalił Ronaldo. - Wyobraź sobie, że pokonuję takie młode zwierzaki jak Haaland… Jestem dumny, a niedługo skończę 39 lat! Lubię, kiedy ludzie znowu we mnie wątpią, a potem odnoszę sukces. Krytyka nie ma na mnie wpływu – dodał. Jego profesjonalna kariera trwa już ponad 20 lat. W 2003 roku przeszedł ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United za 19 mln euro. Później grał w największych klubach Europy - Realu Madryt, Juventusie - żeby ponownie wrócić na Old Trafford w Manchesterze. W styczniu 2003 roku podpisał kontrakt z Al-Nassr. Pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów – 4 razy z Realem i raz z Manchesterem Utd. Zdobył mistrzostwo Europy z Portugalią. Pięć razy był zwycięzcą plebiscytu „Złotej Piłki”.

Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Bardzo trudny rywal, wyprzedza drużynę Lewandowskiego w La Liga