Były kadrowicz pod wrażeniem Sebastiana Szymańskiego. Padły wymowne słowa, liga z TOP 5 to kwestia czasu

- Tylko pozazdrościć takiego wejścia do ligi tureckiej jakie miał Sebastian, i życzyć tego każdemu polskiemu piłkarzowi w innych ligach – mówi „Super Expresowi” Mierzejewski.

„Super Express”: Jak pan ocenia Szymańskiego?

Adrian Mierzejewski: Jego postawa i liczby, które ma na półmetku sezonu muszą robić wrażenie na każdym, również na ludziach piłki w innych krajach. Tylko pozazdrościć. Nie jest łatwo zmienić klub i zacząć sezon z tak wysoką formą.

- Trudno jest wejść do lig tureckiej?

- Oczekiwania i presja kibiców w Turcji była największa z lig, w których grałem. Fani każdego klubu znają swoich piłkarzy. Nie ma znaczenia czy to 6-letnie dziecko, 20-letni chłopak, czy 80-letnie babcia, bo wszyscy znają piłkarzy, z jakim numerem kto gra itd. Tak było w Trabzonie i tak zapewne jest w Stambule, gdzie jest jeszcze większa rywalizacja, głównie trzech potężnych klubów z Fenerbahce włącznie. Ostatnie lata nie były udane dla tego klubu, więc po transferach jakie zrobili, mam na myśli Dusana Tadicia czy Edina Dzeko, oczekuje się zdobycia mistrzostwa. Sebastian nie miał tak głośnego nazwiska jak ta dwójka, ale przypuszczam, że po pół roku, już wszyscy w Turcji wiedzą kim jest, skąd przyszedł i jakiej jest narodowości.

Argentyńczyk z polskim paszportem zagra w barażach?! Sprawa nabiera rozpędu, dojdzie do spotkania z Probierzem

- Jego gra została zauważona w Europie, wyceniany jest na ponad 20 mln euro. To już czas, żeby po tym sezonie poszedł do ligi z TOP 5?

- Myślę, że aspekt finansowy nie jest najważniejszy dla Fenerbahce, nawet jeśli zapłacili za niego 9,5 mln euro. W Turcji inaczej przelicza się te kwoty. W Polsce taki dwukrotny zarobek na piłkarzu po pół roku przyjęto by z pocałowaniem ręki, ale w Fenerbahce są ważniejsze cele: mistrzostwo kraju, awans do Ligi Mistrzów. Rzadko się zdarza, żeby mocne kluby europejskie, również te najlepsze w Turcji, sprzedawały dobrego piłkarza po pół roku dla zysku. Przy takich liczbach jakie robi Sebastian, zainteresowanie klubów z lig TOP 5 będzie na pewno. Był w Rosji, Holandii, teraz w Turcji czyli w ligach z pozycji 6-9, więc logiczne żeby pójść wyżej i to jest kwestia czasu. Albo będzie w drugą stronę, bo może mu się tak podobać w Turcji, gdzie będzie królem Stambułu i uzna, że nie ma sensu odchodzić, na przykład do ósmego klubu w Bundeslidze. Zastanawiało mnie pół roku temu, czemu nie poszedł do TOP 5, być może nie było ofert, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że wspólnie z agentem wybrał dobrą ścieżką idąc do Fenerbahce, również ze względu na styl gry zespołu.

Artur Wichniarek szczerze wypalił o Arkadiuszu Miliku. Opinia, która zaskoczy kibiców. Padło dosadne słowo

- Co dokładnie ma pan na myśli?

- On musi grać w zespole preferującym piłkę bardzo ofensywną, ciągle atakującym. Mógłby pójść do jakiegoś średniaka w lidze hiszpańskiej i strzeliłby dwa gola, miał jedną asystę, czyli statystyki jakie ma w reprezentacji Polski. Uważam, że Mariusz Piekarski wie co robi i ma plan na jego karierę.

- Michał Probierz ma na niego plan, skoro w meczu z Czechami dał mu pograć 4 minuty?

- To pytanie do selekcjonera. Akurat podczas tego meczu jako gość w studiu telewizyjnym głośniej upominałem się o obecność Szymańskiego na boisku, bo jego dyspozycja w tym czasie była na najwyższym poziomie. Trener Probierz zna się na piłce, wie jakiego ma piłkarza w osobie Szymańskiego. Ma też Zielińskiego, Zalewskiego, więc musi ich umieścić w składzie, dobrać odpowiednią taktykę, żeby każdy wiedział co ma robić na boisku, bo wszyscy muszą grać w reprezentacji.

Piłkarz aresztowany z powodu cieszynki na boisku! Izraelczyk rozpętał prawdziwą burzę, reaguje minister sprawiedliwości

🫡 Sebastian Szymanski 🚀 pic.twitter.com/zhM21sl23v— Elis Buse Araç (@ElisBuseArac) December 9, 2023