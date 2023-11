i Autor: Cyfra Sport Mateusz Borek

wielu będzie w szoku

Spadliśmy z krzesła widząc, jak zmienił się Mateusz Borek! To naprawdę on, zdjęcie z dzieciństwa wielu zaskoczy

Waldemar Kowalski

Mateusz Borek osiągnął kolejny etap w swoim życiu i już oficjalnie zalicza się do grona osób, które ukończyły 50 lat. Z tej okazji w internecie nie brakowało kolejnych postów z życzeniami dla komentatora oraz współwłaściciela "Kanału Sportowego". Sam Mateusz Borek, jak się okazało, również przygotował coś na tę okazję i postanowił pochwalić się swoim zdjęciem z dzieciństwa. Wielu nie da wiary, że to naprawdę on.