Szef KSW kusi „Diablo” Włodarczyka! Jest gotów zapłacić wielką kasę, proponuje mu walkę z wielkim wrogiem

KSW chce zorganizować kolejny hit

Fani sportów walki w Polsce żyją walką Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem. Większość wskazuje jako faworyta Tomasza Adamka i trudno się dziwić – będzie on walczył w swojej dyscyplinie, a jedyną różnicą będzie fakt, że starcie odbędzie się w klatce, a nie w ringu bokserskim. Starcie to odbędzie się już za parę dni na XTB KSW Epic (dostęp do gali możecie wykupić TUTAJ). Ale KSW nie może zatrzymywać się na tym, co za chwilę – są już plany na kolejne gale, w tym choćby w Paryżu. Martin Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty zapowiada także, że na jubileuszowej gali KSW 100 chciałby zobaczyć... Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka, który niedawno był o krok od dołączenia do FAME MMA.

Martin Lewandowski proponuje walkę Krzysztofa Włodarczyka z Arturem Szpilką

Krzysztof Włodarczyk w tym roku skończy 43 lata, ale nie zamierza odwieszać rękawic na kołek. Jakiś czas temu wydawało się, że „Diablo” może dołączyć do FAME i stoczy walkę w main-evencie na jednej z ich gal. Ostatecznie cała sprawa upadła, ale kuszenie Włodarczyka innymi walkami niż czysto bokserskimi wcale się nie skończyło. Teraz publicznie po byłego mistrza świata wagi junior ciężkiej rusza Martin Lewandowski oferując mu walkę z... Arturem Szpilką

„Diablo” skusi się na wielkie pieniądze od KSW?

Martin Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty zapewnia, że stać ich na zatrudnienie Włodarczyka. – Zapraszam go do KSW, na pewno się dogadamy co do kasy. Płacimy bardzo duże wynagrodzenia bardzo znanym zawodnikom, więc myślę, że stać mnie również na „Diablo” – zaznaczył szef KSW. Proponuje też, by walka ze Szpilką odbyła się w nieco innej formule. W boksie, ale w małych rękawicach. – Zrobiliśmy już taki wyjątek dla "Różala". W tym przypadku również możemy się zgodzić na odstępstwo od reguły. Mam na myśli boks w małych rękawicach, ale na dużej gali KSW. Żeby znowu nie czekać, można o tym pogadać: KSW 100, listopad, PreZero Arena w Gliwicach, "Diablo" kontra Artur Szpilka – proponuje Martin Lewandowski. Walka może być kusząca dla Włodarczyka również dlatego, że raczej nie przepada on za Szpilką - z wzajemnością.