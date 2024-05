Tak mieszka Dariusz Michalczewski. Od luksusów aż kręci się w głowie, na coś takiego pozwolić sobie mogą tylko wybrani

Tak wygląda dom Dariusza Michalczewskiego

Dariusz Michalczewski raczej nie słynie z pokazywania swojego życia prywatnego fanom. Pozwolił on jednak odwiedzić się w swoim luksusowym mieszkaniu w Gdańsku wysłannikom „Super Expressu” i pokazał, jak na co dzień mieszka. Warto tutaj od razu wspomnieć o lokalizacji, która pozwala Michalczewskiego na dotarcie nad morze... w 10 minut spacerem! Ale to dopiero początek, bo oczywiście wielkie wrażenie robią także wnętrza i pokaźny ogród. Do swojego lokum Michalczewski wprowadził się stosunkowo niedawno, bo około 7 lat temu, a wszystko zostało urządzone przez jego żonę. – Basia wszystko ogarnęła i muszę przyznać, że lepiej wybrać się nie dało. To bardzo fajne i piękne miejsce – ocenił „Tygrys” w rozmowie z „Super Expressem”.

Michalczewski trzyma w mieszkaniu prawdziwy unikat!

Nowoczesne mieszkanie Dariusza Michalczewskiego znajduje się na parterze, dlatego też ma on dostęp do pokaźnego ogrodu, mimo że mieszka w bloku. Ale nie tylko sam ogród jest tu świetnym dodatkiem, a przede wszystkim przeszklona pergola, której dach jest składany, a okna przesuwne, dzięki czemu można ją dowolnie aranżować. Co więcej, jest ona ogrzewana, więc można z niej korzystać także w zimie. – Otwiera się nie tylko dach, ale wszystkie okna są przesuwne. To najlepsze miejsce do wypicia kawy, drzemki, czy rodzinnej imprezy – zdradza Michalczewski. Z tarasu z pergolą widać oczywiście wspomniany ogród, którym zajmuję się profesjonalni ogrodnicy, sam pięściarz przyznał, że nie ma do tego ręki.

Jeszcze więcej atrakcji jest oczywiście w samym wnętrzu mieszkania, które wypełnione jest niezwykłymi skarbami. Od razu w oczy rzucają się wyeksponowane pasy „Tygrysa” czy rzeźba byka z... nagą kobietą na jego grzbiecie, która została stworzona przez przyjaciela Michalczewskiego. Do tego można tam znaleźć także unikatowy album poświęcony Muhammadowi Alemu. – Każdy, kto wchodzi do mojego mieszkania, od razu podchodzi do pasów i je dokładnie ogląda. Nie dziwię się, bo to niecodzienny widok (śmiech). Ten album to biblia Alego, na świecie jest tego tylko 100 sztuk, dostałem go na zakończenie kariery od swojego menadżera – wyjaśnił 56-latek. Galerię zdjęć z mieszkania Dariusza Michalczewskiego znajdziecie powyżej.