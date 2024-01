Tego nagrania z Łukaszem Goatem Parobcem nie widzieliście! Masakryczny nokaut, boli od samego patrzenia

Poważna przestroga dla Mameda Khalidova. Tomasz Adamek powiedział o tym głośno. To będzie klucz do sukcesu

Parobiec w MMA bił się w takich organizacjach jak Brave, Cage Warriors, BAMMA czy KSW, ale z sukcesami rywalizował w przeszłości także w kickboxingu.

- W wieku 13 lat zaczynałem od biegania, byłem nawet mistrzem Polski w bieganiu przełajowym. Ogólnie biegałem na średnich dystansach - 800 m, 1500 m, a przygodę z tym sportem kończyłem na 400 m i 400 m przez płotki. Jak skończyłem szkołę, to zaczęły się sporty walki. Trafiłem do Berserkers Team Stargard i trenera Tomasza Stasiaka, z kolei jak zostawiłem wszystko i wyjechałem do Anglii, to poznałem Iana Freemana, pierwszego Brytyjczyka w UFC i zacząłem trenować u niego w siłowni. Już po trzech miesiącach stoczyłem pierwszą profesjonalną walkę. W sumie w MMA miałem 26 pojedynków, potem postawiłem na K1 i zostałem mistrzem świata. Następnie było trochę boksu no i teraz gołe pięści - opowiadał nam Parobiec przez walką o pas Gromdy z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.

Łukasz GOAT Parobiec nokautuje rywala ciosem kolanem na wątrobę

I to właśnie nokautem z kickboxingu pochwalił się właśnie Parobiec w swoich mediach społecznościowych. Dokładniej rzecz ujmując chodzi o walkę z Thomasem Denhamem z grudnia 2017 roku. Polak wygrał przed czasem w 2. rundzie, nokautując rywala efektownym uderzeniem kolanem w wątrobę. Boli od samego patrzenia. Zresztą przekonajcie się na własne oczy!