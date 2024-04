i Autor: AP Jake Paul i Mike Tyson

58-letni gwiazdor wraca do ringu

Ważna wiadomość w sprawie superwalki. Mike Tyson pokaże się w oficjalnym zawodowej starciu bokserskim pierwszy raz od 20 lat

Sprawa jest przesądzona: to będzie oficjalny powrót legendarnego boksera do ringu w walce odbywanej na zasadach profesjonalnych i wliczanej do rekordów. Tym samym 20 lipca słynny Mike Tyson, który powalczy z youtuberem Jake’em Paulem, zaliczy powrót do boksu zawodowego po niemal 20 latach i w wieku 58 lat.