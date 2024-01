Tomasz Adamek obwieścił tę informacje publicznie. Tego nie dało się uniknąć. Jest reakcja Borka i Khalidova

Tomasz Adamek mimo 47 lat nie zamierza schodzić ze sportowej sceny. O tym, że nie chce dłużej siedzieć na sportowej emeryturze mówiło się od dawna i sam "Góral" wyrażał chęć starcia i ponownego spróbowania się z przeciwnikami. Do walki wyzywał go między innymi Marcin Najman, ale to Mamed Khalidov będzie najbliższym rywalem byłego mistrza świata w boksie. I to właśnie w dyscyplinie Adamka rozegra się ten pojedynek, bo panowie zawalczą w boksie w dużych rękawicach.

Adamek rozpoczyna przygotowania do starcia z Khalidovem

Gala odbędzie się dokładnie 24 lutego w Gliwicach i niebawem będziemy poznawali zawodników, którzy uzupełnią całą kartę walk. Główni bohaterowie mogą się już przygotowywać ze świadomością, że starcie zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze niedawno Adamek mówił w rozmowie z Andrzejem Kostyrą, że początek pracy jest już za nim, ale dopiero teraz zacznie się prawdziwy obóz przygotowawczy.

Obwieścił to w mediach społecznościowych i poinformował, że właśnie jest w drodze do Polski. - Już Frankfurt za moment Warszawa następnie Świeradów Zdrój Hotel Elements przyszedł czas do pracy - napisał Adamek w opisie do fotografii na Instagramie. - Nie zgubcie się - odpowiedział Mateusz Borek w komentarzu, a na post zareagował również Mamed Khalidov, który polubił wpis przyszłego rywala.