Obóz Adamka przed walką z Khalidovem będzie kosztował fortunę! Znamy kwotę. Tylko spójrzcie na te luksusy!

Zdębieliśmy po tym, co pokazał Mateusz Masternak. Aż trudno było mu utrzymać emocje. Dostał wyjątkową wiadomość

Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu zawodowego, ale w klatce. Walkę zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty w rękawicach 10-uncjowych. Dla Adamka będzie to pierwsza batalia po ponad pięcioletniej przerwie. "Góral" z Gilowic do każdego starcia podchodził niezwykle poważnie i teraz będzie podobnie.

Tomasz Adamek przygotowywać się będzie w luksusowym hotelu w Świeradowie-Zdrój

Adamek lada moment pojawi się w Polsce i do boju z Khalidovem przygotowywać się będzie w górach Izerskich. A dokładniej w Świeradowie-Zdrój w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Elements Hotel&Spa. Hotel należy do Rafała Urbanika oraz Dariusza Surynta, którzy od dłuższego czasu współpracują z Mateuszem Borkiem, czyli menadżerem Adamka jak i samym Adamkiem.

Obóz Tomasza Adamka w Polsce kosztować będzie 100 tysięcy złotych

Za logistykę obozu odpowiada wspomniany Borek i trzeba przyznać, że nie są to tanie rzeczy. Adamek we wspomnianym hotelu przebywać będzie w dniach 4 stycznia - 21 lutego i jedynka ze śniadaniem w tym terminie kosztuje... 27 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć drugą jedynkę w tej samej cenie dla trenera Gusa Currena oraz pokój dwuosobowy na cztery tygodnie dla sparingpartnerów za 18 tysięcy.

Do tego trzeba doliczyć wyżywienie, wynajem sali treningowej (będzie zamontowana klatka), odżywki, samochód oraz wynagrodzenie sparingpartnerów. Część kosztów to oczywiście barter, ale jak się dowiedzieliśmy koszt obozu wyniesie 100 tysięcy złotych.