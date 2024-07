Tomasz Adamek straszy Don Kasjo przed walką na FAME 22! Zaczął obóz, a już jest piekielnie szybki, wideo robi wrażenie

Odliczanie do FAME 22

Diablo Włodarczyk okrutnie przejechał się po Arturze Szpilce. Brutalne słowa o pięściarzu. Tak go nazwał

Przybyła vs Mądry

Adamek wchodząc do świata freak fightów narobił sobie wielu wrogów, ale były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych nic sobie z tego nie robi. "Góral" bawi się świetnie, dobrze zarabia i pewnie jeśli zdrowie pozwoli, to kilka razy w akcji go jeszcze zobaczymy.

Tomasz Adamek piekielnie szybko podczas treningu przed walką z Don Kasjo

Najbliższa okazja już 31 sierpnia na gali FAME 22 na PGE Narodowym. To będzie największe wydarzenie w historii freaków, a skoro największe, to nie mogło na nim zabraknąć Adamka. Rywalem "Górala" w Warszawie będzie "Don Kasjo", który na niedawnej pierwszej konferencji prasowej mocno zaszedł za skórę byłemu pięściarzowi. "Don Kasjo" nazwał go alkoholikiem oraz patusem i Adamek w kilku późniejszych wywiadach zapewniał, że Kasjusz pożałuje tych słów w klatce.

Adamek rozpoczął właśnie obóz w Świeradowie-Zdroju i już na pierwszym filmiku wrzuconym z treningów widać, że "Góral" jest naprawdę bardzo szybki. Przed starciami z Mamedem i "Bandurą" wyglądało to gorzej, ale teraz na miejscu "Don Kasjo" poważnie zaczęlibyśmy obawiać się o swoje zdrowie...