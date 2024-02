Tomasz Adamek tak szczerze o pieniądzach jeszcze nie mówił! Kawa na ławę, te słowa nie przejdą bez echa

Adamek stoczył wiele dramatycznych pojedynków w karierze, był mistrzem świata w wagach półciężkiej i junior ciężkiej oraz pretendentem do tytułu w królewskiej wadze ciężkiej. Na ringu zarobił miliony, zainwestował głównie w nieruchomości w USA i o finansową przyszłość swoją i najbliższej rodziny martwić się nie musi. Za starcie z Khalidovem też zgarnie duże pieniądze - ze wspomnianych ponad czterech milionów złotych większa część kwoty ma trafić właśnie na jego konto.

Adamke o pieniądzach: Gdyby się nie zgadzały, to bym nie walczył, przecież to jest moja praca

"Góral" z Gilowic pytany o kasę nie unika tematu, czego najlepszym przykładem jest Q&A, który przeprowadziliśmy z Adamkiem podczas pobytu na jego obozie w Świeradowie-Zdroju. Jeden z kibiców zapytał o to, czy dudki się zgadzają, a Adamek odpowiedział bez chwili zawahania:

- No gdyby się nie zgadzały, to bym nie walczył, przecież to jest moja praca. Ja wiem, że kibice, nie mówię wszyscy, ale dużo kibiców nie lubi, gdy jest napisane, że Adamek zarobi milion, czy dwa - to razi ich w oczy i potem są złośliwi. Ale kibice muszą też pamiętać, że kariera boksera trwa krótko. To jest krótki okres zarabiania pieniędzy. Jeżeli nie zarobię teraz, to później musiałbym iść do pracy. Ja każdego dnia dziękuję Bogu, że dostałem takie dobre walki, że zdobyłem dwa pasy i pas magazynu "The Ring". Dostałem od Boga więcej, niż myślałem. Gdybym nadal mieszkał w Polsce, to nie zrobiłbym takiej kariery. Takie są realia i tego się nie zmieni.

Cały Q&A z Adamkiem w naszym materiale wideo!