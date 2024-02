Mamed Khalidov odpowiada trenerowi Raubo! Odniósł się do słów o byciu ogórkiem. Gwiazdor KSW stanowczo

Khalidov stanowczo przed walką z Tomaszem Adamkiem! Odniósł się do słów trenera Raubo o byciu ogórkiem

- Ten pojedynek, ta szopka będzie nierówna. Jeśli to by było na zasadach MMA, to Mamed krawat zrobiłby z Tomka, ale boksersko Mamed jest ogórkiem przy Tomku Adamku... - tak jeszcze kilka tygodni temu trener Zbigniew Raubo wypowiadał się na temat walki Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem, która odbędzie się podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC. Na kilka dni przed długo wyczekiwaną walką Mamed Khalidov oraz Tomasz Adamek spotkali się z Andrzejem Kostyrą, gdzie m.in. gwiazdor KSW miał okazję odpowiedzieć na słowa trenera Raubo.

Stanowcza odpowiedź Mameda Khalidova na słowa trenera Raubo! "Jestem ogórkiem, ale..."

- To jest ocena trenera. Szanuję to. Okiem fachowca, który zna się na boksie no jestem ogórkiem, ale ja nie zamierzam być bokserem… Ja jestem zawodnikiem MMA, który idzie się spróbować w boksie z legendą tego sportu i tyle. To jest próba swoich sił. - wyznał Mamed Khalidov jasno dając do zrozumienia, że nie może być pięściarsko na takim samym poziomie co Tomasz Adamek trenując całe życie MMA. Walka Khalidov - Adamek już 24 lutego podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC w PreZero Arenie Gliwice. Transmisja z gali dostępna będzie w systemie PPV, który można wykupić TUTAJ.