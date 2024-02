Tomasz Adamek bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! Zaczął mówić o jego pochodzeniu i... jasny przekaz

Gilowice w sercu do dziś

Do specjalnej gali XTB KSW EPIC pozostało już tylko dni, a atmtosfera przed długą wyczekiwaną walką Khalidov - Adamek robi się coraz gorętsza, wywołując przy tym kolejne komentarze, jak chociażby ten Krzysztofa Radzikowskiego pod adresem Mameda Khalidova. Kilka słów o swoim rywalu zdecydował się wypowiedzieć również Tomasz Adamek, który niedawno miał okazję pojawić się wraz z gwiazdorem KSW w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. I nie szczędził mu miłych słów.

Kuba Wojewódzki postanowił poprosić swoich gości o to, aby krótko opisali swojego rywala. Tomasz Adamek postanowił skupić się na tym, co gwiazdor KSW wyniósł ze swojego domu rodzinnego z Czeczenii. - Pochodzenie znamy Mameda... To tam są ludzie twardego charakteru. W tym sporcie bez silnego charakteru nie jesteś w stanie daleko zajść - komplementował Mameda "Góral" w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim.

Khalidov również nie został dłużny swojemu rywalowi mówiąc, że w jego oczach Tomasza Adamka cechuje przede wszystkim charakter mistrza, na który składają się m.in. upór i walka do samego końca. Pojedynek Khalidov - Adamek odbędzie się już 24 lutego podczas XTB KSW EPIC w PreZero Arenie Gliwice. Transmisja z wydarzenia dostępną będzie w systemie PPV.