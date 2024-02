Borek dogryza Adamkowi: Mówisz tylko o kasie, idź na taksówkę! Kulisy przygotowań byłego mistrza do walki z Mamedem na XTB KSW Epic

Najgorętsza pięściarka w Polsce zrzuciła ubrania i pokazała się w gorącym wydaniu. Zdjęcie Laury Grzyb aż parzy, co za sylwetka!

To właśnie Borek stoi za powrotem Adamka ze sportowej emerytury. Najpierw doprowadził do podpisania kontraktu "Górala" z freakową federacją Fame MMA, a potem w jego imieniu negocjował pojedynek z Khalidovem na gali KSW. Były mistrz świata w wagach półciężkiej i junior ciężkiej do starcia z legendą MMA przygotowywał się w Świeradowie-Zdroju, a Borek towarzyszył mu w ostatnich dniach obozu w Górach Izerskich.

Borek do Adamka: Ty Tomek ciągle mówisz o kasie. Powinieneś pracować jako taksówkarz

- Widziałem kilka sparingów - były intensywne, na dobrym tempie. Im dłużej trwały, tym lepiej wyglądał. Tomek zawsze był zawodnikiem, który pierwsze 2-3 rundy analizuje, szuka dziur, luk, przystosowuje się, usypia i potem dopiero rusza do ataku, więc te mistrzowskie rundy to były jego rundy. Ale teraz tych mistrzowskich rund nie będzie, dlatego Tomek w walce z Mamedem musi zaboksować troszkę inaczej niż zwykle. Wyobrażam sobie, że musi być taki ostry, twardy, intensywny, energetyczny już od pierwszego gongu pierwszej rundy - powiedział nam Borek.

Na wspomnianym obozie w Górach Izerskich pojawiliśmy się także z naszą kamerą i spędziliśmy cały dzień z Adamkiem. Tuż przed jednym ze sparingów, "Góral" i Borek jak zwykle dogryzali sobie. - Ty Tomek ciągle mówisz o kasie. Powinieneś pracować jako taksówkarz - zażartował znany komentator z byłego mistrza świata. Tego typu dialogów było więcej, o czym możecie przekonać się w materiale wideo!