Tomasz Adamek trenuje do pożegnalnej walki? Wideo stało się hitem, Artur Szpilka reaguje

Jacek Ogiński 14:45

Tomasz Adamek po raz ostatni pojawił się w ringu w 2018 roku, ale to nie oznacza, że na dobre odwiesił rękawice bokserskie na kołek. „Góral” planuje oficjalnie pożegnać się z kibicami i wszystko wskazuje na to, że rozpoczął już przygotowania do ostatniego starcia. Do mediów społecznościowych trafił film z treningiem Adamka, który wywołał falę komentarzy, w tym m.in. Artura Szpilki.