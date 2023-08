Usyk - Dubois KIEDY O której godzinie walka Usyk - Dubois dzisiaj 26.08.2023 sobota? Gala we Wrocławiu o której Usyk - Dubois

Co to jest Megogo? Transmisja walki Usyk – Dubois na Megogo. Platforma Megogo co to? Jak obejrzeć walkę Usyk – Dubois

O której godzinie Usyk - Dubois KIEDY walka Usyk - Dubois dzisiaj

Ołeksandr Usyk wraca na ring po rocznej przerwie. Dokładnie w sierpniu zeszłego roku po raz pierwszy bronił pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej w rewanżu z Anthonym Joshuą. Wtedy w Arabii Saudyjskiej po raz drugi pokonał słynnego Brytyjczyka, a po dwunastu miesiącach skrzyżuje rękawice z innym brytyjskim pięściarzem. Na wielkiej gali boksu we Wrocławiu Usyk zmierzy się z Danielem Dubois. "Triple D" wygrał 19 z 20 zawodowych walk i aż osiemnaście z nich kończył przed czasem. Jedyną porażkę poniósł w listopadzie 2020 roku, kiedy musiał uznać wyższość Joe Joyce'a. Teraz Dubois stoi przed życiową szansą wejścia na sam szczyt wagi ciężkiej, jednak na jego drodze stoi wielki mistrz, jakim bez wątpienia jest Usyk. Starcie Ukraińca z Anglikiem będzie oczywiście walką wieczoru gali we Wrocławiu.

Usyk - Dubois O KTÓREJ gala we Wrocławiu kiedy walka Usyk - Dubois dzisiaj 26.08 sobota

Na main event będzie trzeba trochę poczekać. We Wrocławiu zaplanowano aż 11 walk, jednak pięć z nich odbędzie się w ramach karty wstępnej. Największe emocje mają rozpocząć się o godzinie 19:00, na którą zaplanowano początek karty głównej. To wtedy do ringu wejdą Daniel Lapin i Aro Schwartz, a tuż po ich walce zaprezentuje się oczekiwany przez wielu polskich kibiców Fiodor Czerkaszyn. Pochodzący z Ukrainy niepokonany polski pięściarz zmierzy się z także niepokonanym Anauelem Ngamissengue. Już wtedy można spodziewać się olbrzymich emocji, które będą rosły aż do walki wieczoru!

Walka Oleksandr Usyk - Daniel Dubois odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia, na gali boksu we Wrocławiu. Będzie to walka wieczoru wydarzenia i nie rozpocznie się przed 23:00. Prawdopodobny początek starcia Usyk - Dubois przewiduje się ok. 23:30. Darmową relację NA ŻYWO z całej gali przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tych emocji razem z nami.