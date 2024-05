i Autor: ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Awantura Amadeusz Ferrari vs Salt Papi

Ostra awantura

Wielka awantura! Amadeusz Ferrari starł się z Salt Papim. Nagle pojawił się jego tata [WIDEO]

Bartosz Olszewski 10:58

Co to za awantura! Za nami ostatnie spotkanie twarzą w twarz Amadeusza Ferrariego z Salt Papim przed galą Misfits Boxing w Londynie. Polak stoczy pojedynek w walce wieczoru gali w stolicy Wielkiej Brytanii 11 maja. Przed pojedynkiem doszło do ogromnej awantury z udziałem Ferrariego, sztabu Salt Papiego. W pewnym momencie do akcji wkroczył nawet tata Amadeusza.