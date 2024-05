Amadeusz Ferrari vs Salt Papi: Transmisja gali Misfits z Wielkiej Brytanii. Ile kosztuje? Gdzie oglądać?

To będzie pierwszy taki pojedynek w historii polskich freak-fighterów. Reprezentanci naszego kraju walczyli już na międzynarodowych imprezach. Pierwszy raz w historii będzie to jednak walka w main evencie tak dużego wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Na gali Misfits w Londynie dojdzie po starcia Amadeusza Ferrariego z filipińskim TikTokerem Nathanielem „Salt Papim” Bustamante. Roślik z miejsca stał się jedną z najjaśniejszych postaci brytyjskiej gali. Działania promocyjne się zakończyły. Przed nami czas na zwieńczenie przygotowań i wielki pojedynek w main evencie.

Andrzej Gołota przyznał się do tego, jak wygląda jego zdrowie. Wieść rozniesie się błyskawicznie. Legenda niczego nie ukrywała

Amadeusz Ferrari vs Salt Papi: Gdzie oglądać? Ile kosztuje transmisja?

Amadeusz Ferrari pokazał w Wielkiej Brytanii to, z czego jest znany także w Polsce. Freak-fighter, który w czerwcu zmierzy się z Denisem „Bad Boyem” Załęckim na CLOUTMMA 5 w Katowicach, był jednym z najbardziej „dymiących” zawodników na konferencjach.

- Pierwsze, co chcę powiedzieć, to dawajcie moc w komentarzach. Je*** Salt Papiego w jego obs**ną filipińską du**. Jedziemy z tymi ku***mi na pełnej. Ok, can you repeat brother? [Możesz powtórzyć, bracie? - tłum.] - wypalił po polsku i angielsku. Po kilku chwilach konferencja dobiegła końca ku wielkiemu zaskoczeniu Ferrariego. - Miałem jeszcze dużo do powiedzenia - przyznał.

Gorąco było także podczas piątkowej ceremonii ważenia, gdy doszło do poważnej awantury z udziałem Ferrariego i sztabu „Salt Papiego”, w którą w pewnym momencie zaangażował się nawet jego tata.

Andrzej Gołota nagle pojawił się w Polsce! Kibice będą zaskoczeni, miał ważny powód. Spodziewane są kolejki po autograf i zdjęcie

Transmisja gali Misfits z walką Ferrari vs Salt Papi

Walka Amadeusz Ferrari vs Salt Papi odbędzie się w sobotę 11 maja. Polak zawalczy w walce wieczoru w kategorii półciężkiej. Transmisję można wykupić na platformie DAZN. Miesięczny dostęp do platformy wraz z możliwością obejrzenia gali Misfits kosztuje 39,99 zł.

Arkadiusz Wrzosek KSW 10.05.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.