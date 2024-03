Wymowny wpis Artura Szpilki po porażce Adama Kownackiego. Krótko podsumował to, co działo się w ringu. Dosadnie

Po czterech porażkach z rzędu na zawodowych ringach, Adam Kownacki zdecydował się zmierzyć z Kacprem Meyną podczas gali Kapeo Rocky Boxing Night, jednak pojedynek nie trwał zbyt długo. Już po zaledwie 45. sekundach sędzia przerwał walkę widząc, że zamknięty w narożniku Kownacki nie odpowiada ciosami na zmasowany atak Meyny. To wywołało olbrzymie emocje w środowisku "Babyface'a", również w stronę dziennikarzy, a błyskawicznie po zakończeniu pojedynku na krótki wpis zdecydował się również Artur Szpilka, który śledził walkę.

Krótki wpis Artura Szpilki po walce Kownacki - Meyna. Dosadny komentarz

- Niestety ale tak myślałem … prawda @MiszkinMaciej - napisał dosadnie "Szpila" komentując to, co działo się w ringu podczas starcia Kownacki - Meyna. W komentarzach zawodnik federacji KSW wszedł jeszcze w dyskusję z internautami. - Sporty walki najsmutniejszy ale zarazem najpiękniejszy sport ever - dodał były pięściarz. Dla Adama Kownackiego była to piąta porażka z rzędu. Jego ostatnia wygrana miała miejsce w sierpniu 2019 roku, kiedy to wygrał z Chrisem Arreolą.