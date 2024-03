Zbigniew Raubo zmasakrował Najmana i Murańskiego. Bolesne słowa o Arturze Binkowskim

Zbigniew Raubo wśród fanów polskich sportów walki stał się postacią niemal ikoniczną. Szkoleniowiec ujmuje kibiców przede wszystkim szczerością i bezkompromisowym podejściem do wielu spraw. Tym razem Andrzej Kostyra na swoim kanale oddał głos fanom i to oni mogli zadawać pytania Raubo. Jedno z nich dotyczyło Jacka Murańskiego i Marcina Najmana, a konkretnie trener został zapytany, czy pokonałby ich nawet teraz.

- To pytanie jest wspaniałe… Używając przy tych dwóch dżentelmenach określania „zawodników”, to się obraża wszystkich zawodników z całej Polski… Nie wiem, ile czasu by mi to zajęło, ale nie mam ani takiej potrzeby, ani chęci zysku, żeby ich wyzywać na pojedynek – to by była obraza dla wielu trenerów - stwierdził szkoleniowiec. W rozmowie nie zabrakło również wątku Artura Binkowskiego i Tomasza Adamka. Całość rozmowy w wideo.