Adamek – Khalidov PPV Adamek – Khalidov na KSW: Epic gdzie oglądać? Adamek – Khalidov jak wykupić PPV? Adamek – Khalidov PPV gdzie kupić dostęp?

Długo wyczekiwana gala XTB KSW: Epic odbędzie się już lada moment! Choć dojdzie na niej do wielu emocjonujących pojedynków, takich jak Ivan Erslan – Bogdan Gnidko czy Phil de Fries – Josh Barnett, to i tak wszyscy kibice czekają przede wszystkim na najważniejsze wydarzenie tego wieczoru, czyli bokserskie starcie Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem. Wydarzenie to budzi wiele emocji, choć istnieją uzasadnione obawy, że Mamed Khalidov nie będzie miał większych szans zagrozić byłemu mistrzowi świata w boksie w dwóch kategoriach i pretendentowi w kolejnej.

Mimo to na takie wydarzenie czeka wielu fanów sportów walki w Polsce i z pewnością Mamed Khalidov zrobi wszystko, by zaskoczyć swojego oponenta. Jego jedynym atutem pod względem sprzętu, zasad czy warunków walki będzie fakt, że będzie toczyła się ona w klatce, a nie w ringu, więc Adamkowi trudniej będzie zamknąć swojego oponenta. Poza tym wszystkie zasady przemawiają za bokserem – nawet rękawice będą standardowe, gdzie eksperci podkreślają, że walka w małych rękawicach zwiększałaby szanse Khalidova.

Gala XTB KSW: Epic, na której dojdzie do walki Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem, odbędzie się w sobotę 24 lutego. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00.