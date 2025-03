Adrian Bartosiński starł się z Andrzejem Grzebykiem! Zaiskrzyło po ogłoszeniu ich walki na KSW 105

Dramat Krzysztofa Głowackiego na KSW 104! Lekarz nie dopuścił go do walki

Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk starli się po ogłoszeniu walki

Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk starli się po raz pierwszy w lutym 2022 roku. Pojedynek, do którego doszło podczas gali KSW 67, rozstrzygnął się na początku drugiej rundy. Po mocnym ciosie Grzebyka Bartosiński upadł na matę, ale tam sytuacja się błyskawicznie odwróciła, Adrian złapał nogę Andrzeja w technikę kończącą i zmusił go do poddania się. Do rewanżu miało dojść w maju 2024 roku, ale Grzebyk musiał wycofać się ze starcia z powodu kontuzji. W jego miejsce wszedł niepokonany wówczas w KSW Igor Michaliszyn i został poddany przez Bartosińskiego w rundzie trzeciej. „Bartos” obronił pas po raz drugi i pozostał niepokonany w zawodowym MMA.

W listopadzie zeszłego roku Bartosiński i Grzebyk wrócili do klatki KSW podczas jubileuszowej gali z numerem 100. Właśnie na niej niepokonany wcześniej "Bartos" po raz pierwszy w karierze przegrał walkę z legendarnym Mamedem Chalidowem. Grzebyk z kolei stoczył kapitalny pojedynek z utalentowanym Wiktorem Zalewskim i otrzymał bonus za najlepsze skończenie wieczoru. Teraz w kwietniu na XTB KSW 105 będzie mógł zrewanżować się wielkiemu rywalowi.

Bartosiński i Grzebyk nie kryją wzajemnej niechęci, która w klatce może przemienić się w prawdziwą wojnę. Przedsmak dostaliśmy już na sobotniej gali XTB KSW 104 w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie oficjalnie ogłoszono main event kolejnej gali w Gliwicach. Zawodnicy weszli do klatki i starli się twarzą w twarz. Ta konfrontacja momentalnie nabrała rumieńców.

Momentem kulminacyjnym była prowokacja "Bartosa". - Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet, Andrzej - wypalił mistrz wagi półśredniej. Pretendentowi puściły wtedy hamulce.

- Super, bardzo miło. Tylko na tyle cię stać. Umiesz tylko szczekać i robić memy. Ten palec se możesz włożyć wiesz gdzie, taki to jesteś mistrz, papierkowy, a antydopingowych testów się os***eś w maju. Mieliśmy się bić w Paryżu - krzyczał do mikrofonu Grzebyk, sugerując że ich walka miała się odbyć na majowej gali we Francji. Jedno jest pewne - main event kwietniowej gali XTB KSW 105 dostarczy wielu emocji!

