Niewiarygodna suma

Amadeusz Ferrari wyjawił prawdę o swoim życiu. Aż nas zamurowało, gdy to usłyszeliśmy. Jego miesięczne wydatki to jakiś kosmos

Tomasz Piechna 12:57

Zarobki we freak-fightach są naprawdę duże, o czym mówiono już niejednokrotnie. Największe gwiazdy FAME MMA, czy Clout MMA mogą liczyć na sowite wynagrodzenia i automatycznie ich poziom życia rośnie. Nie wszystkim się to co prawda podoba, ale trudno ten trend odwrócić. Na niezłe wypłaty może liczyć m.in. Amadeusz Ferrari. W sieci pojawiło się nagranie, na którym zawodnik FAME MMA mówi, ile wydaje miesięcznie na życie.