Pojawiły się informacje o grobie Mateusza Murańskiego. Pierwsze takie wieści od wielu miesięcy, w końcu się to wydało

Mateusz Murański był jedną z gwiazd gal freak-fightowych takich organizacji jak FAME MMA, a dużą popularność przyniosły mu występy w programie „Lombard. Życie pod zastaw”. 28-latek wystąpił także w nominowanym do Oscara filmie IO Jerzego Skolimowskiego. Jego śmierć była prawdziwym szokiem dla fanów, bowiem nic nie wskazywało na to, że Murański ma problemy ze zdrowiem, zagrażające jego życiu. Ostatecznie nie są znane wszystkie okoliczności śmierci Mateusza Murańskiego. – (…) Biegły zaraz po sekcji wskazał, że bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast na kolejne pytanie, co było przyczyną tej ostrej niewydolności, odpowiedzą niezbędne dalsze badania histopatologiczne i toksykologiczne – przekazywała rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Interią. Później rodzina poprosiła jednak o nieujawnianie dalszych informacji na ten temat i prokuratura przychyliła się do tej prośby. Nie było również wiadomo nic na temat ewentualnego pogrzebu.

Nowe informacje w sprawie grobu Mateusza Murańskiego

Jak informowaliśmy wcześniej, 17 lutego rodzinie wydane zostało ciało Mateusza z pozwoleniem na pogrzeb. Rodzina nie podawała żadnych informacji na temat terminu i miejsca pogrzebu. Karla Wolska, była narzeczona Murańskiego, została niedawno zapytana w mediach społecznościowych, czy można odwiedzić grób zmarłego aktora. – Nie można, bo nie ma takiego miejsca – napisała kobieta w odpowiedzi.

Portal ShowNews.pl przekazał jednak, że do pogrzebu Mateusza Murańskiego już doszło, choć nie wiadomo, gdzie został on pochowany. – Nie było jeszcze ceremonii – cytuje swojego informatora portal. Wcześniej Jacek Murański, tata zmarłego, zapowiedział w rozmowie z portalem Salon24.pl, że planuje niezwykłą ceremonię związaną pochowaniem syna. – (...) to nie będzie pogrzeb, lecz ceremonia. Mateusz był pełnym radości człowiekiem i na pewno by chciał, żeby ta ceremonia miała w sobie też dużo optymizmu... – przekazywał wówczas „Muran”.