Arkadiusz Tańcula niespodziewanie przekazał przygnębiające wieści. Zapanował ogromny smutek, musiał o tym powiedzieć

Arkadiusz Tańcula to nie jedyny influencer, który pokazuje zdecydowanie większą część swojego życia w sieci, co wynika również z faktu zżycia się ze swoimi obserwującymi, którzy prawie nieustannie zaglądają na jego profile w mediach społecznościowych. Po ostatniej walce na jubileuszowej gali FAME 20 i porażce z Maksymilianem „Wiewiórem” Wiewiórką, Tańcula opublikował specjalne oświadczenie, a teraz podzielił się z internautami zdecydowanie bardziej przygnębiającą informacją. W czwartek 7 marca Tańcula poinformował tylko krótko na Instagram Stories, że właśnie dowiedział się o śmierci swojej ukochanej babci. Dzień później opowiedział o tym obszerniej i ciepło wypowiedział się o jednej z najbliższych osób w jego życiu.

- Wczoraj wam mówiłem, że każdy dzień powinien przybliżyć was o tyle do waszych celów, ale zdarzają się sytuacje, w których trzeba się zatrzymać. Dzisiaj jesteś, jutro cię może nie być. (…) Jutro pogrzeb babci… Babcia zawsze mi kibicowała i była mega dumna ze wszystkiego, co robię. - wyznał na Instagram Stories Arkadiusz Tańcula dzieląc się ze swoimi fanami przykrą wiadomością.

