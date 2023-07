Artur Szpilka igra z ogniem! Za te słowa niejeden mężczyzna mógłby nieźle oberwać. Stąpa po cienkim lodzie

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk bez dwóch zdań zaliczają się do grona najbardziej aktywnych gwiazd w mediach społecznościowych. "Kamiszka" i gwiazdor federacji KSW regularnie publikują w sieci kolejne zdjęcia i relacje pokazując tym samym, co dzieje się w ich życiu, jak również chętnie komentują kolejne wydarzenia ze tylko ze świata sportu, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Wybrańczyk i 500+. Fani bizneswoman oraz Szpilki doskonale wiedzą, jak udaną tworzą oni parę i jak duży dystans mają do siebie. Artur Szpilka postanowił raz jeszcze to sprawdzić, kierując do ukochanej dość zaskakujące słowa.

Za słowa Artura Szpilki wielu mężczyzn nieźle by oberwało. Pięściarz igra z ogniem

Podczas jazdy ze swoją partnerką samochodem, Artur Szpilka niespodziewanie zaczął mówić do telefonu o młodości i urodzie. W momencie, kiedy rozpoczął nagrywanie relacji na Instagram Stories nikt nie mógł jeszcze przypuszczać, jakie słowa za chwilę skieruje do Kamili Wybrańczyk oraz jaka będzie jej reakcja.

- Misiuńciu ja sobie doszedłem do takiego wniosku, że jednak młodość i piękność przemija. Naprawdę. Ja nie mogę być wiecznie piękny i młody. Ty chyba już też przeminęłaś, pokaż - wypalił żartobliwie Artur Szpilka kierując obiektyw aparatu na Kamilę Wybrańczyk. Ta momentalnie odpowiedziała ukochanemu. - Jak ci zaraz przeminę, to zobaczysz… - odparła z lekkim uśmiechem na ustach "Kamiszka".

