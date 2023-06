Kamila Wybrańczyk zobaczyła post o 500+ i nie wytrzymała! Mocna wypowiedź, Narzeczonej Szpilki miała tylko jedno do powiedzenia

Piotr "Bestia" Piechowiak trafił do szpitala i musiał przejść poważną operację! Skierował do fanów ważne słowa

Pomimo tego, że Kamila Wybrańczyk swoje życie spędza u boku Artura Szpilki, "Kamiszka" sama pracuje na swój sukces. Najważniejszym przedsięwzięciem w zawodowym życiu Wybrańczyk jest jej firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków. Ponadto "Kamiszka" jeszcze niedawno prowadziła inny biznes w branży wysokoprocentowych napojów alkoholowych, a także walczyła dla federacji FAME MMA oraz HIGH League. Ciężko pracująca Wybrańczyk postanowiła więc wyrazić swoje zdanie po tym, jak przeczytała pewien post skupiający się na programach socjalnych i zapomogach.

Kamila Wybrańczyk przeczytała post o 500+ i wypaliła! Mocna reakcja "Kamiszki"

To nie pierwszy raz, kiedy Kamila Wybrańczyk miała okazję skomentować programy socjalne z "500+" na czele. Tym razem pewna internautka postanowiła podliczyć, ile ona oraz jej partner otrzymują miesięcznie od państwa, co wywołało mocną reakcję Wybrańczyk. Wszystko przez obawę internautki o konieczność oddania części pieniędzy w podatkach w przypadku waloryzacji "500+" do wyższej kwoty.

- Do roboty nieroby!! - skomentowała krótko i dosadnie wpis Kamila Wybrańczyk krytycznie oceniając postawę internautki oraz wysokość świadczeń, jakie ta dostaje od państwa każdego miesiąca. Do tego "Kamiszka" dodała również wymiotującą emotikonę jasno dając do zrozumienia, co myśli o sprawie.

