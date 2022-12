Artur Szpilka o fatum wśród jego znajomych. Straszny omen! Dlatego nie chce ślubu z Kamilą?

Mariusz Pudzianowski nie mógł się powstrzymać! Zobaczył Kyliana Mbappe i tylko jedno przyszło mu do głowy

Czy Artur Szpilka planuje ślub z ukochaną? Popularny pięściarz niedługo przed świętami Bożego Narodzenia udzielił obszernego wywiadu Andrzejowi Kostyrze. Opowiedział o planach na swoje życie. „Szpila” przyznał, że plany prywatne nie zawierają w tym momencie ślubu z Kamilą Wybrańczyk, z którą jest w związku od ponad dekady. Przyznał wprost, że nie planuje tego wyjątkowego dnia. Dlaczego? Opowiedział o zaskakujących sytuacjach, które spotykają jego znajomych.

Artur Szpilka o ślubie z Kamilą Wybrańczyk: Nie planujemy!

Artur Szpilka przyznał, że wszyscy jego znajomi mieli problemy po ślubie. To brzmi jak jakieś fatum.

- Nie planujemy. Kamila była kiedyś mężatką i nie chce, ja tak samo. Moi koledzy, którzy brali ślub to coś potem się spieprzyło. Może nie jest to po katolicku, ale z drugiej strony jeżeli ma być dobrze to mam nadzieję, że będzie. Jest fajnie tak jak jest. Jesteśmy prawie 12 lat i jest super. Czy ten ślub coś zmieni? Może będzie trochę więcej wydatków na ślub! - opowiada.

Oglądaj całą rozmowę Artura Szpilki z Andrzejem Kostyrą w materiale wideo!